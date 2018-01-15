أنقرة ترد على إعلان التحالف الدولي بتحصين عسكري لحماية حدودها

بدأت القوات التركية خطة تحصين عسكرية على حدودها، حيث دفعت بتعزيزات للمناطق المتاخمة لـ سوريا.

ووصلت قافلة إلى ولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد تتضمن مدرعات وجنودا وعربات، قالت وسائل إعلام تركية إنها ستتوجه إلى غازي عنتاب في وقت لاحق.

كما وصلت ناقلات جنود مدرعة ومركبات تحمل معدات عسكرية إلى ولاية هطاي جنوباً.

وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان التحالف الدولي ضد داعش، بقيادة الولايات المتحدة، عن تشكيل قوة حدودية ترأسها فصائل كردية، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس التركي بالمقلقة وغير المقبولة.

وستشمل هذه القوة 30 ألف عنصر، نصفهم على الأقل من مخضرمي قوات سوريا الديمقراطية، ستنتشر على الحدود السورية مع تركيا والحدود مع العراق وعلى امتداد نهر الفرات.

كذلك سيتولى التحالف الدولي تدريب هذه القوة وتجهيز الفصائل الكردية لإدارة نقاط التفتيش التي سيتم نشرها على طول الحدود السورية التركية على مسافة 820 كيلومترا.

وكانت المدفعية التركية قد بدأت عملية عسكرية في عفرين ضد المقاتلين الأكراد، حيث توعد الرئيس رجب طيب أردوغان منع أي وجود كردي مسلح قرب حدود بلاده.

وأبلغ مسؤول تركي كبير وكالة “رويترز” بأن تدريب الولايات المتحدة لقوة أمن الحدود الجديدة كان السبب في استدعاء القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة يوم الأربعاء. ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى.

ويجري حاليا تدريب طلائع القوة الجديدة التي ستنتشر على حدود المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل مسلحة في شمال وشرق سوريا وتهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وأكد مكتب الشؤون العامة للتحالف لوكالة “رويترز”، تفاصيل القوة الجديدة التي أوردها موقع “ديفينس بوست” الإلكتروني. وسيكون نصف القوة الجديدة تقريبا من المقاتلين المخضرمين في قوات سوريا الديمقراطية ويجري حاليا تجنيد النصف الآخر.

وتعليقاً على إعلان التحالف الدولي، قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إن تدريب أميركا لقوة حدود سورية تضم فصائل كردية “خطوة مقلقة” وغير مقبولة.