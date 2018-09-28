قال أنشيلوتي في سياق حديثه خلال المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء :” يوفنتوس كان فريقًا لم أحبه أبدًا، وأستطيع أن أؤكد بأني لن أحبه في المستقبل، بالنسبة لي هذا النادي يبقى خصما”.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل حاليًا المركز الأول في الترتيب العام للكالتشيو، بفارق ثلاث نقاط عن نابولي الثاني