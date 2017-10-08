وذكرت الصحيفة، نقلا عن رسائل إلكترونية من داخل المحكمة الجنائية، أن نجمة هوليوود كانت تريد اعتقال المطلوب الأفريقي، وهو قائد “جيش الرب” الأوغندي جوزيف كوني، المتهم بالقتل والاغتصاب.

واقترحت جولي ذلك، في اجتماع مع المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، الذي أراد إرسال جولي، وربما زوجها براد بيت أيضا، ومعهما قوات أميركية خاصة، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لمساعدته في اعتقال كوني.

وتضمنت خطة الإيقاع أن تتولى جولي دعوة كوني إلى عشاء، ليتم اعتقاله، بتهم ارتكاب جرائم حرب منها القتل والاغتصاب والاستعباد وتجنيد الأطفال قسرا، وذلك وفقا لما جاء في إحدى الرسائل الإلكترونية.

لكن الصحيفة لم تشر إلى أسباب عدم تنفيذ الخطة، فيما لا يزال كوني طليقا في أفريقيا.