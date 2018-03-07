أنجبت طفلة وهي لم تعلم أنها حامل!

بسبب عدم انتفاخ بطنها، لم تكتشف هذه الشابة البريطانية أنها حامل إلا قبل ساعات من وضعها لجنينها، بعدما ظنت أن آلام المخاض التي انتابتها سببها آلام الدورة الشهرية.

ووضعت شارلوت طومسون (21 عاماً) من مدينة نيوكاسل البريطانية، طفلتها مولي، بعد ثلاث ساعات فقط من شعورها بآلام شديدة في معدتها.

وقالت شارلوت التي تعمل ممرضة في حضانة للأطفال: “كانت معدتي مسطحة تماماً، وكانت الدورة الشهرية تأتي في موعدها بانتظام. لذلك شعرت بالصدمة عندما اكتشفت أنني حامل، وأنني على وشك الولادة”.

وأضافت: “اعتقدت أن الآلام التي شعرت بها، سببها تشنجات الدورة الشهرية، لذا تناولت بعض الباراسيتامول أملاً في التخلص من الألم. إلا أن حدة الألم تزايدت، فهرعت إلى المستشفى بسيارة أجرة، وهناك اكتشفت أنني على وشك الولادة”.

ويذكر أن الطفلة التي وضعتها شارلوت تتمتع بصحة جيدة إذ بلغ وزنها حوالي 3 كلغم، على الرغم من أن شارلوت كانت تفرط في شرب الكحول طوال فترة حملها، وفقاً لما ورد في موقع “ميترو” الإلكتروني.

المصدر: ميترو – 24