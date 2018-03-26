أنتونيو كونتي سيبقى في تشيلسي حتى نهاية الموسم

كشف الإتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه لن يعيّن مدرب جديد للمنتخب قبل 20 أيار المقبل والمدرب الحالي المؤقت لوجي دي باجيو سينال الوظيفة في حال لم يتمكن الإتحاد من إيجاد مدرب افضل. هذا التوقيت حسب موقع mirror.co.uk سيسمح لمدرب ​تشيلسي​ انتونيو كونتي المرشح لتدريب المنتخب بأن يُنهي موسمه مع النادي اللندني. ومن المعلوم أن كونتي مطلوب أيضًا لندريب فريق باريس سان جيرمان. وأشار الموقع أن كل من ​كارلو أنشيلوتي​ مدرب بايرن ميونخ السابق، وأيضًا مدرب ​زينيت​ ​روبرتو مانشيني​ أصبحا على رأس اللاحة لتدريب المنتخب الإيطالي.