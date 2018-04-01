أنباء عن اتفاق يمهد لخروج مقاتلي المعارضة من دوما.. وجيش الاسلام ينفي

أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري الأحد أنه تم التوصل إلى اتفاق بين جيش الإسلام في دوما وروسيا، لافتة إلى أن الاتفاق نص على خروج جيش الإسلام من دوما إلى جرابلس .

من جهته، نفى القيادي بالتنظيم محمد علوش خروج الجيش مؤكدا أن الاتفاق هو على إجلاء الجرحى وذوي الحالات الإنسانية من المدينة فقط.

وكانت جماعة جيش الاسلام قد صرحت في وقت سابق عبر حسابها على موقع “تويتر”: “لا صحة لما تتداوله وسائل الإعلام عن اتفاق يقضي بإخراج جيش الإسلام من مدينة دوما، ولازال موقفنا واضحاً وثابتاً وهو رفض التهجير القسري والتغيير الديمغرافي لما تبقى من الغوطة الشرقية”.

وقال حمزة بيرقدار، المتحدث باسم جيش الإسلام، في رسالة على حسابه على تليغرام “ما زال موقفنا واضحا وهو رفض الإبعاد القسري وتغيير التركيبة السكانية في ما تبقي من مناطق الغوطة الشرقية”.

ويأتي هذا فيما تتواصل عمليات إجلاء المقاتلين وعائلاتهم من مناطق أخرى في الغوطة، حيث يجري نقلهم إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال سوريا.

وقد أدت العملية العسكرية للجيش السوري في الغوطة الشرقية إلى مقتل أكثر من 1600 شخص، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.