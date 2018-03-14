“أم الرواية اللبنانية” ترحل كـ”طيور أيلول”

توفيت الأديبة إميلي نصرالله عن سبعة وثمانين عاما, وستقام مراسم دفنها يوم الخميس في زحلة.

ونعى الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، الراحلة الكبيرة. وقال الحريري: “بغياب الاديبة إميلي نصرالله يخسر لبنان والعرب شعلة من رموز الادب والابداع اللبناني, ومناضلة لحقوق المرأة, شكلت قيمة فكرية مضافةً لوطننا وعالمنا العربي”.

“عندما اجلس في مكتبي يطل علي مشهد البحر يحاورني يدعوني لامسك القلم واسجل حكايتي”.

وفعلا كتبت اميلي نصرااله حكايتها الاخيرة، ورحلت فوق بحر بيروت كطيور ايلول.

هي اميلي ابي راشد واحدة من اهم النساء في تاريخ لبنان هي الاديبة الكبيرة والمعطاءة ابنة بلدة كفير الجنوبية.

87 عاما عاشت.. واستحقت عمرها، فهي اول روائية لبنانية تصل الى العالمية.

كتبت مكتبة للصغار كما للكبار وحصلت على جوائز عديدة.

اول رواية لاميلي نصرالله كانت “طيور ايلول” التي حازت على ثلاث جوائز ادبية.

هي صاحبة “الينبوع” و”روت لي الأيام” و”محطات الرحيل” و”أوراق منسية”، وغيرها من قصص الحب والحياة.

تأثرت اميلي بجبران خليل جبران وميخايل نعيمة واشتهرت باسلوبها السلس، كتبت للهجرة وللحب و ناضلت من اجل المرأة حيث تدرس رواياتها في المدارس للاجيال الصاعدة.

تزوجت اميلي من الكيميائي فيليب نصرالله من زحلة واسسا عائلة من اربعة اولاد.

هي هذه المرأة الشامخة كالأسطورة والتي تحدت المعاناة مع المرض، انها فخر لادب لبنان وتاريخه..انها اميلي نصرالله.

تقرير غيدا الجبيلي