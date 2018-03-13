أمّ تعاقب طفليها بقسوة والسبب صادم!

قررت أم كندية معاقبة طفليها بالذهاب إلى المدرسة سيرا على الأقدام مسافة 7 كم، بسبب ما بدر منهما تجاه سائق الحافلة المدرسية.

ووفقا لما نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، ذهب الطفلان إلى المدرسة في رحلة استمرت ساعتين وسط أجواء ثلجية شديدة البرودة.

وحمل الطفلان لوحة مكتوب عليها “لأننا كنا سيئين ووقحين مع سائق الحافلة المدرسية، ماما تجبرنا على المشي”.

وقالت الأم: “أولادي كانوا سيئين مع سائق حافلتهم، وقد تلقيت اتصالا من المدرسة بالأمس يخطرني، لذلك قمنا بالسير هذا الصباح مسافة 7 كيلومترات لأريهما كيف سيكون الأمر كل يوم بالنسبة لهما عندما يتم طردهما من الحافلة المدرسية”.

وأضافت الأم: “لقد اكتشفا أن الأمر بمثابة لعنة حقيقية، فقد وصلا بعد ساعتين”.

ونشرت الأم صورة لطفليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الصورة التي انتشرت بشكل واسع ونالت العديد من التعليقات، حتى أن جمعية مهتمة بحقوق الطفل اعترضت على الأمر.

وتواصلت الأم مع الجمعية لتفسير موقفها، ليؤكد مسؤولو الجمعية أنهم غير معترضين على العقوبة ولكن اعتراضهم كان على التشهير بالطفلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.