أميركي يرفع دعوى ليتزوج من حاسوبه المحمول!!

قدم مواطن أميركي دعوى قضائية في محاولة منه للزواج من حاسوبه المحمول، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب الغريب، ولم تحقق لكريس سيفير ما كان يتمناه.

ونشرت مواقع إعلامية أميركية تقارير تُظهِر القاضي في المحكمة المحلية بولاية يوتا الأميركية، وهو يرفض النظر في القضية، وأشارت إلى أن سيفير حاول إقناع القاضي بأن زواجه من الحاسوب سيكون عن «حب وقناعة».

وبسبب رفض القاضي لطلبه، قام سيفير برفع دعوى عليه وعلى محافظ الولاية والنائب العام وأمين سر الدائرة، الذين لم يشرعوا له ما سماه بـ«علاقته مع حاسوبه المحمول».

وشرح القاضي أن قراره نابع عن قناعته بأن سيفير «ليس مهتماً بالزواج من جهازه حقاً، بل أراد افتعال حالة تسمح للقضاء بالبحث في إشكالية الزواج المثلي».

وكان سيفير قد رفع دعاوى زواج مماثلة في ولايات عدة بأميركا، إلا أنه قوبل البرفض القاطع في كل الأماكن.

المصدر: الشرق الأوسط