أميركا تتهم ثلاثة لبنانيين بتوريد أجزاء طائرات الى حزب الله

اتهمت السلطات الأميركية ثلاثة لبنانيين، بتوريد أجزاء خاصة بطائرات من دون طيار من الولايات المتحدة الى حزب الله.

اثنان من المشتبه بهم احتُجزا خلال الاسبوع الجاري في جنوب افريقيا والثالث لا يزال هارباً.

وجهت هيئة محلفين عليا في ولاية مينيسوتا الاميركية اتهامات الى ثلاثة لبنانيين بتصدير أجزاء طائرات بدون طيار ومواد أخرى بشكل غير قانوني من كاليفورنيا ومينيسوتا وانديانا وفلوريدا في الولايات المتحدة إلى حزب الله.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان أن أسامة درويش حمد في الثالثة والخمسين من عمره وعصام درويش حمد في الخامسة والخمسين، احتجزا على ايدي عملاء جهاز الانتربول في جنوب أفريقيا الثلاثاء الماضي، تمهيدا لتسليمهما الى الولايات المتحدة للمثول امام المحكمة في مينيسوتا ، في حين لا يزال سمير أحمد برّو ابن الرابعة والستين هاربا.

وبحسب لائحة الاتهام فإن الرجال الثلاثة، يحملون جنسية مزدوجة إما جنوب أفريقية أو بريطانية، ومتهمون بأنهم تآمروا وحاولوا تصدير مواد لحزب الله في لبنان بين العام الفين وتسعة والفين وثلاثة عشر، من بينها وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في الطائرات بلا طيار ومحرك نفاث ومحركات احتراق داخلي ومناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما يتم رصده.

وتشير لائحة الاتهام الى ان المشتبه به سمير برّو يملك شركة هندسة في دبي، كانت تستخدم كنقطة عبور للمحركات التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وصولا إلى حزب الله.

وتضيف ان عصام حمد حوّل نحو مئة واربعة وسبعين ألف دولار من أحد المصارف في بيروت، إلى حسابات لأخيه في الخارج.

ولائحة الاتهام التي كشف عنها مؤرخة في الحادي عشر من تشرين الثاني الفين وسبعة عشر، لكنّ اللائحة الأصلية تعود الى العام الفين وخمسة عشر، وقد بقيت مغلقة للحفاظ على سرية التحقيقات بشأن المشتبه بهم الثلاثة.