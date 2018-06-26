أمن الدولة يداهم معمل للمرتديلا في تعنايل

قامت قوة من أمن الدولة في البقاع بمداهمة معمل لتصنيع مرتديلا في منطقة تعنايل البقاع الاوسط لصاحبه السوري خالد المحمود.. ويقوم المعمل بإعادة تصنيع علب المرتديلا الفاسدة والمُنتهية الصلاحية التي يجمعها من الاسواق بوضع منكهات وألوان صناعية وتعليبها وكذلك يقوم على مسح التواريخ ويضع ملصق جديد عليها باسم اخر غير الاسم الحقيقي للمنتج على ان تباع في الاسواق مجددا تحت اسماء جديدة، كما يقوم المعمل بإعادة تغيير غطاء العلب المنتهية الصلاحية بأخرى عليها تاريخ صلاحية جديد وبإسم شركات مختلفة.

اسماء المنتجات التي تم اعادة تصنيعها والتي تباع في الاسواق هي:

الشروق

مها

كنوز شتورة

دكا

تنمية

المرعى

الولد الذكي

كما ضبت هذه المواد في بعض المحلات والدكاكين في الأحياء الشعبية في البقاعين الأوسط والغربي وفِي المخيمات المنتشرة .. اشارة الى ان المعمل غير مرخص من اَي جهة قانونية أو اقتصادية.

وتم إلقاء القبض على صاحب المعمل والعاملين فيه وإحالتهم للقضاء المختص كما أقفل المعمل بالشمع الأحمر.