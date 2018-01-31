أمن الدولة في النبطية أوقفت مروجي ومتعاطي مخدرات

تمكنت المديرية الاقليمية لأمن الدولة في النبطية، وبعد الرصد والمتابعة، من توقيف أحد مروجي المخدرات في بلدة دير الزهراني ويدعى”م . ك” الذي اعترف بترويجه للمخدرات مع عدد من المروجين والمتعاطين. وسلم الموقوف الى مكتب مكافحة المخدرات، الذي اوقف كل من اعترف عنهم م.ك، وسلموا الى القضاء المختص.

وفي بنت جبيل، تمكنت المديرية، وبعد الرصد والمتابعة من توقيف لبنانيين بجرم تعاطي المخدرات، وهما: “ر. ش”، وفي حقه مذكرات توقيف و” أ. ح “، بجرم تعاطي المخدرات وسرقة دراجات نارية وبعد التحقيق معهما سلما الى القضاء المختص.

وفي إطار متابعتها، لاوضاع النازحين السوريين الذين يحملون إقامات غير مشروعة تمكنت المديرية من توقيف السوري “م. ز” في النبطية، لتزويره دفاتر سوق لقاء مبالغ مادية. كما أوقفت في منطقتي النبطية وبنت جبيل عددا من النازحين السوريين ممن انتهت مدة اقاماتهم على الاراضي اللبنانية وسلمتهم الى القضاء اللبناني.