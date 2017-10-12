أمن الدولة أوقفت فلسطينيين من مجموعة عبد فضة الارهابية

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

“أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة كلا من الفلسطينيين محمد.م. ووسيم.غ في بلدة جون- الشوف، بجرم الإنتماء إلى تنظيم إرهابي. وخلال التحقيقات، إعترف الموقوفان بإنتمائهما إلى مجموعة عبد فضة الإرهابية الناشطة داخل مخيم عين الحلوة، ومشاركتهما في الإشتباكات التي شهدها المخيم في الفترة الأخيرة. كما أقرا بضلوعهما في تجارة الأسلحة وحيازتهما كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قاما بإخفائها في أماكن عدة داخل المخيم.

تم تسليم الموقوفين إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بناء لإشارة القضاء المختص.