أمن الدولة: آلية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد للشكاوى المتعلقة بمخالفات الموظفين

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“استكمالا لما بدأت به المديرية العامة لأمن الدولة لناحية وضع الخط الساخن رقم 924777-70 بتصرف المواطنين الذين يشهدون مخالفات يرتكبها الموظفون في الادارة اللبنانية، فإن المديرية أتمت وضع آلية تعاون مع وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في ما خص الشكاوى التي ترد الوزارة والمتعلقة بالموظفين، المستخدمين، الأجراء والمتعاقدين، سواء في الادارات العامة، المؤسسات العامة، البلديات، اتحادات البلديات وسائر اشخاص الحق العام. تهدف هذه الآلية الى تنظيم التعاون بين المديرية ووزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في المسعى الهادف الى تعزيز الشفافية في الخدمة العامة، وذلك في كل ما لا تعارض مع احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين التي ترعى عمل الاجهزة الرقابية المختصة”.