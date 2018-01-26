أمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 900 متر غدا تنحسر ظهرا

اصدرت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية نشرة الطقس المسائية وجا فيها:”الحالة العامة:لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي”OSCAR” المصحوب بكتل هوائية باردة حتى ظهر يوم غد السبت حيث ينحسر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أمطار وثلوج متفرقة على ارتفاع 900 متر وما فوق. تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا بدءا من الظهر. كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1000م خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأحد:غائم جزئيا الى قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة كما نحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 م خلال ساعات الصباح الأولى.

الإثنين:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات”.