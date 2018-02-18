أمطار جارفة وأضرار السيول تجتاح منازل ومزروعات عدة مناطق لبنانية

لم تكن الأمطار الغزيرة هذه المرة سلاما على العكاريين، فقد اجتاحت هذه الأمطار منازلهم ومزروعاتهم، وشكلت برك مياه في غرفهم، وأنهر على الطرقات.

الامطار الغزيرة التي انهمرت ليلا تسببت بارتفاع منسوب مجاري الانهر، ولا سيما مجرى نهر الاسطوان الذي اقتحمت مياهه الاراضي الزراعية والمنازل في خراج بلدة القليعات في سهل عكار، واحتجزت مياه السيول الجارفة عددا من الاهالي في منازلهم.

كما مزقت الرياح العاتية اكثر من 70 خيمة تعود للنازحين السوريين التي اقتحمتها مياه النهر واتلفت كل مقتنياتها.

وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والذي كان حضر الى البلدة قرابة الرابعة فجرا واطلع على معاناة الأهالي، اجرى اتصالاته بعدد من الاجهزة المعنية للحضور فورا والمساعدة، وعاد ظهرا ليطمئن على سير الأمور.

وفي المنية حوصرت أكثر من 50 عائلة في منازلها، بعد ان وصل ارتفاع المياه إلى أكثر من متر ونصف المتر. وتعمل ورش البلدية منذ ساعات الفجر على سحب المياه.

المشهد نفسه في طرابلس، فارتفع منسوب نهر أبو علي بشكل كبير ووصلت المياه الى حافة حائط الدعم العامودي الذي يحيط به، وعليه قطعت قوى الامن الداخلي الطريق التي تربط بين ابي سمراء ومجدليا بسبب ارتفاع منسوب المياه حفاظاً على حياة المواطنين.

وإلى بعلبك حيث سببت العاصفة بفياضانات نهر العاصي، الأمر الذي دفع بوزير الزراعة غازي زعيتر إلى الإحتماع إلى مربي الاسماك واصحاب المقاهي، داعيا إلى التعويض عن الاضرار بالثروة السمكية.

وأعلن زعيتر عن المباشرة بتوزيع اعلاف الاسماك مطلع الاسبوع المقبل.