أمريكا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات

طالب البيت الأبيض، الأربعاء، إيران بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في إيران، وأكد أن واشنطن ستحاسب قادة إيران ولن تبقى صامتة بينما تنتهك طهران حقوق مواطنيها.

وقال البيت الأبيض في البيان “تشعر إدارة ترامب بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن النظام الإيراني سجن الآلاف من المواطنين الإيرانيين في الأسبوع الماضي لاشتراكهم في تظاهرات سلمية وتعرضهم للتعذيب أو القتل”.

وتابع “الولايات المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين في إيران، بمن فيهم ضحايا آخر حملة قمع”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن البيت الابيض يعتزم فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له، متورطين في “قمع” التظاهرات الاحتجاجية في إيران التي كانت اندلعت الخميس الماضي.

وبينما تعلن السلطات الإيرانية انتهاء المظاهرات الاحتجاجية، تواصلت الدعوات لاستمرار المظاهرات، ومظاهرة كبرى ليوم غد الجمعة، كما استمرت المناشدات بالتجمعات من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

واعترفت السلطات بوجود 3700 معتقل، بينما توفي 5 منهم في المعتقلات بظروف غامضة، حيث تقول منظمات حقوقية إنهم قتلوا تحت التعذيب.