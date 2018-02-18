ألمانيا تتعملق لليوم الثامن في جدول ترتيب اولمبياد بيونغ تشانغ 2018

أكملت ألمانيا سيطرتها على صدارة ترتيب جدول ميداليات فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2018 التي تستضيفها الاراضي الكورية الجنوبية في بيونغ تشانغ لليوم الثامن على التوالي ، و هي الدورة رقم 23 على مر التاريخ .
ولم يحدث أي تغيير على المراكز الثلاثة الاولى، بعدما حافظت المانيا على الصدارة استمرت كل من النروج وهولندا خلفها بينما تبادلت كل من الولايات المتحدة الاميركية وكندا المراكز حيث حلت الثانية في المركز الرابع و اميركا خلفها في الخامس على التوالي ، بينما شهد هذا اليوم نتائج جيدة لكن من كوريا الجنوبية و النمسا التي تقدمت في الجدول اكثر .
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