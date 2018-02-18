ألمانيا تتعملق لليوم الثامن في جدول ترتيب اولمبياد بيونغ تشانغ 2018

أكملت ​​​​​​ألمانيا​​​​​​ سيطرتها على صدارة ترتيب جدول ميداليات فعاليات ​دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية 2018​ التي تستضيفها الاراضي الكورية الجنوبية في بيونغ تشانغ لليوم الثامن على التوالي ، و هي الدورة رقم 23 على مر التاريخ .

ولم يحدث أي تغيير على المراكز الثلاثة الاولى، بعدما حافظت المانيا على الصدارة استمرت كل من ​​النروج​​ و​​هولندا​​ خلفها بينما تبادلت كل من ​الولايات المتحدة​ الاميركية​ وكندا المراكز حيث حلت الثانية في المركز الرابع و ​اميركا​ خلفها في الخامس على التوالي ، بينما شهد هذا اليوم نتائج جيدة لكن من ​كوريا الجنوبية​ و ​النمسا​ التي تقدمت في الجدول اكثر .