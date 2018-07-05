أكثر من 870 غارة و1400 قذيفة مدفعية على درعا خلال 24 ساعة

تصعيد عسكري وقصف جوي غير مسبوق ومجازر واحدة تلو الأخرى في بلدات درعا، هذه هي الرسالة التى وجهت الى اهالي درعا بعد فشل المفاوضات، رسالة واضحة من النظام وداعميه: إما “المصالحة” أو “الإبادة” على غرار ما جرى في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف حمص وحلب، مع أن خيار التهجير غير مطروح في مفاوضات الجنوب.

بلدات ومدن درعا تواجه أعنف حملة قصف جوية لم تتوقف القذائف والصواريخ والبراميل من التساقط على المناطق المدنية، الامر الذي دفع بقاطنيها الى التوجه نحو الحدود مع الأردن والأراضي المحتلة، للاحتماء من حمم الطائرات الحربية.

وأشار المرصد السوري في حصيلة الى ان النظام نفذ أكثر من 870 غارة، واطلق الاف القذائف المدفعية والصاروخية على درعا خلال 24 ساعة، لافنا الى ان مليشيات الاسد باتت على بعد 6 كلم من معبر نصيب الحدودي مع الأردن وبالتالي باتت تسيطر على 60% من مساحة محافظة درعا.

وبالتوازي مع التصعيد تتوالى الدعوات الدولية من مجالس الأمن وحقوق الإنسان والأمم المتحدة العاجزة لوقف القصف وتجنيب المدنيين الويلات، كما تطالب الأردن بفتح حدودها وإدخال النازحين، وتأمين مستلزمات الحياة الإنسانية لهم، إلا أن الحدود لاتزال مغلقة مع وصول مساعدات من الشعب الأردني.

وبين إصرار روسيا على الحسم عسكرياً او فرض المصالحة، تواصل فصائل الجنوب السوري ضمن غرفة العمليات التصدي لكل محاولات التقدم بعد تعزيز صفوفها ودفاعاتها، مكبدة قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المهاجمة عشرات القتلى والجرحى ودمرت العديد من الدبابات والسيارات العسكرية بالرغم من كثافة القصف الجوي والصاروخي الذي تعرضت له بلدات درعا.