أكثر من 250 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية بالجزائر

قال مسؤولون إن أكثر من 250 شخصا بينهم أعضاء من جبهة البوليساريو لاستقلال الصحراء الغربية لقوا حتفهم في تحطم طائرة عسكرية في حقل خارج العاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء.

وأظهرت تغطية تلفزيونية أناسا يتجمعون حول الحطام الذي يتصاعد منه الدخان والنيران قرب مطار بوفاريك جنوب غربي العاصمة. وأمكن رؤية أكياس جثث بيضاء على الأرض قرب ما وصفتها وسائل الإعلام بطائرة نقل روسية من طراز إليوشن.

وذكر التلفزيون الرسمي أن 257 شخصا في المجمل لقوا حتفهم في الحادث.

وقال عضو في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر لقناة النهار التلفزيونية الخاصة إن القتلى بينهم 26 عضوا من جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الصحراء الغربية التي يطالب المغرب بالسيادة عليها في نزاع مستمر منذ فترة طويلة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن الطائرة كانت متجهة إلى تندوف على حدود الجزائر مع الصحراء الغربية ولكن تحطمت في محيط المطار.

ويقيم في تندوف آلاف اللاجئين جراء النزاع في الصحراء الغربية.

وأصدرت وزارة الدفاع بيانا أعربت فيه عن تعازيها لأسر الضحايا.