إندونيسيا.. أكثر من ألف شخص مفقودين بعد الزلزال والتسونامي

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم أن أكثر من ألف شخص ربما ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسبوع على كارثة الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين أوديا بحياة أكثر من 1500 شخص.

وقال المتحدث باسم وكالة الإغاثة يوسف لطيف “لوكالة فرانس برس”: “نقدر بأن أكثر من ألف منزل طمرت، ولذا ربما أكثر من ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين”، في إشارة إلى مجمع سكني في بالاروا سوي بالأرض في أعقاب الزلزال.

أضاف :”لكننا ما زلنا غير متأكدين نظرا لاحتمال أن يكون بعض الأشخاص تمكنوا من الخروج منه”.