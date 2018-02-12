أكثر المدن التي تعاني من شح المياه

تمثل مدينة كايب تاون، في جنوب أفريقيا، مشكلة لطالما حذر منها الخبراء والمتمثلة في ندرة المياه.

فبالرغم من أن المياه تغطي نحو 70في المئة من مساحة الأرض، فإن ثلاثة في المئة من المياه المتاحة هي مياه عذبة صالحة للاستهلاك البشري، إذ تواجه كايب تاون خطر نفاد مياه الشرب.

ويفقتر أكثر من مليار شخص إلى توفر المياه في حين يعاني 2.7 مليار شخص من ندرة المياه خلال شهر على الأقل من العام.

وتشير توقعات برعاية الأمم المتحدة إلى أن الطلب العالمي على المياه العذبة سيتجاوز الإمدادت بنسبة 40 في المئة في عام 2030 بسبب تضافر عوامل مثل التغير المناخي والنمو السكاني.

ويرجح أن تنفد المياه من 11 مدينة أخرى بالإضافة الى كايب تاون.

وتواجه مدينة ساو باولو البرازيلية، نقصاً في إمدادات المياه. واضطرت الشرطة، عام 2015، إلى مرافقة خزانات المياه في شاحنات النقل لتفادي أعمال النهب، في أزمة استمرت 20 يوماً.

وتعتبر الأمم المتحدة أن السلطات المحلية “تفتقد للتخطيط والاستثمارات المناسبة”.

أما الصين والتي تعد موطناً لنحو 20 في المئة من سكان العالم، ليس لها سوى 7 في المئة من المياه العذبة المتوفرة في العالم.

وتشير تقديرات جامعة “كولومبيا” في دراسة إلى أن احتياطات البلد من المياه تراجعت بنسبة 13 في المئة ما بين 2000 و2009.

وتعاني الصين أيضا من مشكلة التلوث، حيث أظهرت أرقام رسمية أنّ 40 في المئة من المياه السطحية في بكين ملوثة إلى درجة أنها غير صالحة للاستعمال حتى في الزراعة أو الصناعة.

ويجاهد نهر النيل، في القاهرة، للبقاء على قيد الحياة في بلد كان موطناً مهما لأقدم الحضارات التي شهدها العالم.

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض فيما يخص عدد الوفيات المرتبطة بالتلوث المائي.

وتقول الأمم المتحدة إن البلد سيعاني نقصاً حاداً في المياه بحلول عام 2025.

وإلى تركيا، حيث تشير أرقام الحكومة إلى أن البلد يعاني فعلياً من الضغط المائي، فما يحصل عليه الفرد من مياه الشرب انخفض إلى أقل من 1700 متر مكعب في عام 2016.

وحذر الخبراء المحليون من أن الوضع قد يسوء إذ سيعاني الفرد من ندرة المياه بحلول عام 2030.

وتراجعت احتياطات المدينة من المياه إلى أقل من 30 في المئة من الطاقة الاستيعابية في بداية عام 2014.

ومن بين المدن العالمية، تشير سلطة لندن الكبرى إلى أن المدينة تكاد تصل إلى طاقتها الاستيعابية من المياه، ومن المرجح أن تعاني مشكلات في الإمداد بحلول عام 2025 وتعاني نقصا حادا في المياه بحلول عام 2040.

ويبدو أن حظر استخدام خراطيم المياه سيصبح أكثر شيوعا مستقبلاً.