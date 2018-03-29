أكبر طائرة بالعالم في بيروت.. والبخاري: ندرس رفع التحذير السعودي من زيارة لبنان

اشار القائم بالاعمال السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ في تصريح له من مطار رفيق الحريري​ الدولي خلال وصول أكبر ​طائرة​ في العالم إلى بيروت إلى ان “هناك دراسة لرفع التحذير السعودي من زيارة لبنان وهذا الامر يعتمد على المؤسشرات الامنية التي نتلقاها من ​الحكومة اللبنانية​”.

واعتبر وزير الاشغال يوسف فينيانوس خلال استقباله الطائرة الاماراتية “ايرباص 380″، ان هذه مناسبة تاريخية لان هذه اول مرة يستقبل مطار بيروت هذا النوع من الطائرات.

وأكد على ان عملية التوسعة التي تحصل في المطار تؤهله لاستقبال هذه الطائرات.

ولفت الى انه يسرنا ان نستقبل طائرة الايرباص في مطار بيروت الدولي، ونحن نعتبر هذه الخطوط حدثا بارزا للبنان، وهذه الطائرة هي اهم الناقلات عالميا.