أكبر طائرة بالعالم في بيروت.. والبخاري: ندرس رفع التحذير السعودي من زيارة لبنان

اشار القائم بالاعمال السعودي في لبنان وليد البخاري في تصريح له من مطار رفيق الحريري الدولي خلال وصول أكبر طائرة في العالم إلى بيروت إلى ان “هناك دراسة لرفع التحذير السعودي من زيارة لبنان وهذا الامر يعتمد على المؤسشرات الامنية التي نتلقاها من الحكومة اللبنانية”.
واعتبر وزير الاشغال يوسف فينيانوس خلال استقباله الطائرة الاماراتية “ايرباص 380″، ان هذه مناسبة تاريخية لان هذه اول مرة يستقبل مطار بيروت هذا النوع من الطائرات.
وأكد على ان عملية التوسعة التي تحصل في المطار تؤهله لاستقبال هذه الطائرات.
ولفت الى انه يسرنا ان نستقبل طائرة الايرباص في مطار بيروت الدولي، ونحن نعتبر هذه الخطوط حدثا بارزا للبنان، وهذه الطائرة هي اهم الناقلات عالميا.
وحطت طائرة الايرباص a380 التابعة لطيران الامارات في مطار رفيق الحريري الدولي بعد رحلة دامت 4 ساعات من دبي الى بيروت .وتعتبر طائرة a380 اكبر طائرة في العالم.
وكان في استقبالها على أرض المطار وزير السياحة أواديس كيدانيان ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري وسفير دولة الامارات حمد بن سعيد الشامسي.
وكان على متن الطائرة عند وصولها 517 راكباً. ويحوي هذا النوع من الطائرات الدرجات الثلاث: الدرجة السياحية، درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى. وتتألف الطائرة العملاقة من طبقتين ويبلغ وزنها 550 طناً وطولها 72 متراً واتساع الجناحين 80 متراً. وتضم نظام الترفيه ايس الرقمي الحائز جوائز عدة في الطيران الإماراتي والذي يقدم أكثر من 3000 قناة ترفيهية.
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