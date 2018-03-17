أكبر اختراق بتاريخ “فيسبوك” لدعم ترامب

كشفت صحيفة “اوبزرفر” عن قيام شركة تحليل بيانات بجمع معلومات عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع “فيسبوك” من أجل تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب عام 2016، ما اعتبر بأكبر عملية خرق بيانات في تاريخ الموقع الاجتماعي.

وأوضح فيسبوك، يوم الجمعة، أنه قرر تعليق حساب شركة “كامبريدج أناليتيكا” بعد أن تأكد من انتهاك سياسات خصوصية البيانات.

وأوضحت “الأوبزرفر” أنّ “كامبريدج أناليتيكا” استخدمت البيانات التي حصلت عليها بدون تفويض، أوائل عام 2014، لعمل برنامج كمبيوتر للتنبؤ والتأثير على خيارات الناخبين في مراكز الاقتراع.

وأضافت الصحيفة أن الأشخاص الذين تم استهدافهم والحصول على بياناتهم وعددهم أكثر من 50 مليون مستخدم على فيسبوك يمثلون نحو ثلث المستخدمين النشطين للموقع في أميركا الشمالية وتقريبا ربع الناخبين الأميركيين المحتملين في ذلك الوقت.