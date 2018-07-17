أقدم خبز في العالم... في الأردن

الاكتشاف الذي نُشرت تفاصيله الإثنين أظهر أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط أنجزوا ذلك الحدث الثقافي البارز، قبل ما يزيد عن أربعة آلاف عام من ترسخ الزراعة كنشاط بشري.

جرى العثور على الخبز الأقدم في العالم بموقع أثري بالصحراء السوداء في الأردن.

صنع الخبز المسطح غير المخمر، المكتشف ويشبه إلى حد ما الخبز المستدير، من حبوب الشعير أو القمح أو الشوفان، ومن درنات من الأنواع القريبة من ورق البردي المائي التي جرى طحنها إلى دقيق.

صنع ذلك الخبز في موقد حجري إبان حضارة تعرف بالحضارة (النطوفية) التي مال أتباعها إلى اتباع نمط حياة مستقر بدلا من نمط الحياة البدوي.

قالت “آمايا آرانز اوتايجي” الباحثة في جامعة كوبنهاغن في علم النباتات الأثرية والمعدّ الرئيسي لبحث نشر في دورية (بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز) “وجود خبز في موقع له هذا العمر حدث استثنائي”.

أوضحت أن أصول الخبز ارتبطت حتى الآن بالمجتمعات الزراعية المبكرة التي بدأت في زراعة حبوب مثل البقوليات، وجاء أقدم دليل سابق على الخبز من موقع عمره 9100 عام في تركيا.

أشارت إلى ضرورة متابعة تقييم ما إذا كانت هناك علاقة بين إنتاج الخبز ونشأة الزراعة، لافتة إلى أن الخبز ربما أوجد حافزا للناس للاشتغال بالزراعة.