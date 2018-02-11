 أفضل وصفات لتجنب الإصابة بالسكري

رغم أن مرض السكري لا يوجد له علاج، إلا أنه يمكن أن تتم السيطرة على أعراضه والتخفيف منها.

وينصح الموقع المختص بشؤون الصحة “بولدسكاي” المعني بشؤون الصحة، باتباع عادات صحية قد التجنب الاصابة بالسكري:

1- الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index BMI)

فالتحكم في اكتساب أو فقدان الوزن عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي، قد يجنبك الإصابة بمرض السكري بنسبة 70% على الأقل.

2- تناول السلطة

يجب تناول صحناً من السلطة على الأقل، على أن يحتوي على الأوراق الخضراء والخضراوات مثل الجزر والخيار والخس والطمام والثوم والبصل وغيرها، وذلك قبل وجبة الغذاء أو العشاء.

3- ممارسة الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة من العادات المهمة لضمان الحصول على جسم سليم ووزن مثالي. وتضمن ممارسة المشي لمدة 40 دقيقة يومياً، مستوى أنسولين جيد كاف لمنع مرض السكري من الاقتراب.

4- تناول الحبوب الكاملة

تغتني الحبوب الكاملة بالعناصر الغذائية المفيدة، خاصة الألياف التي تخفض مستوى السكر في الجسم طبيعياً. كما أن الألياف تقي من الإمساك وتخفض ضغط الدم المرتفع.

5- شرب القهوة

أثبتت العديد من الدراسات البحثية أن تناول فنجانين من القهوة يومياً يقلل نسبة الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بحوالي 29%، وذلك بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بالقهوة. وطبعاً يجب تناول القهوة بدون سكر.

6- الابتعاد عن الوجبات السريعة

يتسبب الإكثار من تناول الوجبات السريعة والمعلبة في الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السمنة وارتفاع الكوليسترول ومشاكل القلب والخلل المرتبط بعملية الهضم، التي تؤدي بدورها الى حدوث اضطرابات في مستوى الأنسولين في الجسم.

8- ابتعد عن التوتر

التوتر هو المسبب للعديد من الأمراض، ومنها السكري، لذا حاول التحكم في مستوى التوتر الذي تشعر به، سواء أثناء العمل أو في حياتك اليومية بشكل عام، وإلا أصبحت معرضاً للإصابة بالسكري.

9- أقلع عن التدخين

يعد التدخين من العادات السيئة التي تؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض، أبرزها السرطان والسكري.

المصدر: العربية