أفضل لاعب في ألمانيا يختار بيروت لتمضية عيد الميلاد

اختار النجم الألماني ​مايكل بالاك​ العاصمة ال​لبنان​ية ​بيروت​ لتمضية فيها عيد الميلاد رفقة زوجته اللبنانية ​ناتاشا طنوس​ .

ونشر بالاك من بيروت صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام” للتواصل الاجتماعي، وتمنى من خلالها لمتابعيه عيد ميلاد مجيد وأمنيات سعيدة .

جدير بالذكر أن بالاك هو أحد أفضل الهدّافين في الفريق الوطني الألماني وأفضل لاعب كرة قدم ألماني ثلاث مرات (عام 2002، و2003، و2005)، علما أن بالاك كان متزوجاً قبلاً من سيمون لامب، وله منها ثلاثة أولاد (لويس وإميليو وجوردي)، لكنهما تطلقا عام 2012 .