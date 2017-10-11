أغويرو يعاود التدريب مع مانشستر سيتي

وأصيب أغويرو بكسر في أحد ضلوعه إثر تعرض سيارة أجرة كان في داخلها لحادث سير في هولندا قبل 11 يوماً، وقدرت مدة غيابه حينها بنحو شهرين.

وقال النادي الإنكليزي اليوم في بيان على موقعه الالكتروني “أنصار مانشستر سيتي مسرورن لقراءتهم نبأ معاودة أغويرو التدريب صباح الثلاثاء”.

وأضاف البيان “خضع أغويرو لجلسة تدليك في مركز تدريب النادي، ومن المتوقع أن يتعافى في الأيام القليلة المقبلة وأن ينضم إلى الفريق الأول قريباً”.

وبات أغويرو (29 عاماً) على بعد هدف واحد من الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ مانشستر سيتي إريك بروك صاحب 177 هدفاً (1928-1939).

وأشار النادي إلى معاودة لاعب الوسط فابيان ديلف التمرين أيضاً.

وكان ديلف أصيب الأسبوع قبل الماضي في المباراة ضد تشيلسي (1-صفر) في الدوري المحلي وغاب عن تشكيلة منتخب إنكلترا في تصفيات مونديال 2018.