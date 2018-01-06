أطعمة أساسية لمكافحة الإرهاق.. جربوها

يعاني العديد من الاشخاص من الارهاق والتعب الشديد، إضافة إلى بعض المشاكل النفسية أو الصحية التي تؤدي إلى فقدان الطاقة والقدرة على الحركة بشكل عام.

وأشار تقرير نشره موقع “بولدسكاي” المعني بالشؤون الصحية، هناك بعض الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة والتغلب على الشعور بالإرهاق.

-البيض: يعتبر البيض من أفضل الأطعمة خاصة خلال الفطور، فهو يعد من أفضل مصادر إمداد الجسم بالطاقة، لأنه غني بالبروتين والحديد والزنك الذي يساعد في بناء العضلات، ويُعطي شعوراً بالامتلاء ويحافظ على مستوى الطاقة بالجسم.

-الموز: الموز غني بالبوتاسيوم الذي يحوله الجسم إلى طاقة، ويحتوي على السكريات الطبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز والسكروز، وكلها عناصر تمد الجسم بالطاقة.

-البطاطا الحلوة: البطاطا الحلوة غنية بالألياف والكربوهيدرات التي عادة ما تمد الجسم بحوالي 25 في المئة من احتياجاته من الطاقة. كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في التخفيف من التوتر، ويمد الجسم بالطاقة.

-الشاي الأخضر: فنجان من الشاي الأخضر كفيل بمحاربة الشعور بالإرهاق والتوتر الناتج عن العمل، كما أنه يعزز من عملية الأيض ويحمي من المضاعفات الناتجة عن الشعور بالإرهاق والتعب.

-السبانخ: تعتبر السبانخ واحدة من أفضل الأطعمة التي تحارب الشعور بالإرهاق، فهي غنية بالحديد الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم. كما أنها غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين “B” و”C”، وهذه التركيبة من المعادن والأملاح كفيلة بإمداد الجسم بالطاقة اللازمة لمحاربة أي شعور بالتعب أو الإرهاق.