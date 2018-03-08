أصغر ميلياردير يحذر البيت الابيض من تبني خطاب ترامب

حذر أصغر ملياردير في العالم البيت الأبيض من تبنيه لخطاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب المناهض للهجرة، والذي يثني المبرمجين عن الذهاب إلى الولايات المتحدة.

ويملك الملياردير الأيرلندي جون كوليسون (27 عاما) شركة “سترايب”، التي أسسها هو وشقيقه باتريك، والتي تقدم وساطة مالية بين العملاء ومئات الآلاف من الشركات عبر شبكة الإنترنت.

وقال كوليسون، في مقابلة مع “بي بي سي”، إنّه لاحظ أن شركته سريعة النمو تواجه صعوبة في جذب أفضل المواهب إلى “وادي السيليكون” في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا والتي تشتهر بشركات التكنولوجيا، متخوفا من حدوث الامر نفسه في المملكة المتحدة بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “أصبح الناس أقل استعدادا للانتقال إلى الولايات المتحدة. إنهم لا يريدون حتى الدخول في عملية الحصول على التأشيرة بسبب المناخ السياسي المتصور هنا وطريقة التعامل مع المهاجرين.

وأضاف صاحب ثروة التسعة مليارات دولار، أن هناك مخاطر هائلة لأن ذلك “يهدد قدرة المملكة المتحدة على بناء قطاع تكنولوجيا حيوي وناجح”.