أصحاب المحال التجارية انتظروا كأس العالم..فغدرتهم!

هي واحدة من نهفات الشعب اللبناني بعد خروج المنتخب البرازيلي من بطولة كأس العالم.

فبعدما غادرت ألمانيا الأرجنتين إسبانيا والبرتغال من الأدوار الأولى، جاء دور المنتخب البرازيلي ليودع المونديال في الدور الربع النهائي.

لم تمض ثوان على نهاية المباراة بين منتخبي السامبا والبلجيكي حتى اجتاحت التعليقات مواقع التواصل الإجتماعي، فمنهم من طالب بترشح نيمار إلى جائزة أوسكار ومنهم من استغل الفرصة ليشفي غليله بعد خروج المنتخب الذي يشجعه، أما البعض الآخر فكان ممتنا لما قدمه أكثر منتخب يحصد كأس العالم.

كل هذا في جهة وحال أصحاب المحال التجارية الذين راهنوا على المونديال لزيادة أرباحهم في جهة أخرى.

وبعد خروج أبرز المنخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس العالم، لم يعد هناك أي مفاجأة يمكن أن تسجله نتائج المباريات المتبقية، ليبقى من المؤكد أن لقب هذا العام أوروبي بامتياز.

تقرير: أيسر نور الدين