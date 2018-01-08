أسينسيو يدرس عروض الاندية الاوروبية !

كشفت التقارير الصحفية أن لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ، الدولي ماركو أسينسيو يدرس العديد من العروض للرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
و أكدت التقارير أن أسينسيو اصبح يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في حال بقائه على مقاعد بدلاء الفريق وعدم مشاركته في التشكيلة الاساسية ، خاصة أن العديد من الفرق الاوروبية كشرت عن انيابها ابرزها فرق مانشستر سيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي ، و مانشستر يونايتد الانكليزي و ذلك لنيل بطاقة اللاعب المتألق في الموسم الماضي .
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