أسينسيو يدرس عروض الاندية الاوروبية !

كشفت التقارير الصحفية أن لاعب فريق ​ريال مدريد​ الإسباني ، الدولي ​ماركو أسينسيو​ يدرس العديد من العروض للرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

و أكدت التقارير أن أسينسيو اصبح يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في حال بقائه على مقاعد بدلاء الفريق وعدم مشاركته في التشكيلة الاساسية ، خاصة أن العديد من الفرق الاوروبية كشرت عن انيابها ابرزها فرق ​مانشستر سيتي​ الإنكليزي و​يوفنتوس​ الإيطالي ، و ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي و ذلك لنيل بطاقة اللاعب المتألق في الموسم الماضي .