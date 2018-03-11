بالأسماء: مرشحو “تيار المستقبل” إلى الإنتخابات النيابية

أعلن الرئيس سعد الحريري أسماء مرشحي التيار للإنتخابات النيابيّة، موضحاً أنّ إعلان اللوائح سيتمّ في وقت لاحق.
والمرشحون هم:
دائرة صيدا – جزين: بهية الحريري – حسن شمس الدين
دائرة الشوف عاليه: محمد الحجار – غطاس خوري
دائرة البقاع الغربي وراشيا: محمد القرعاوي – أمين وهبي – زياد القادري
دائرة زحلة: عاصم عراجي – نزار دلول
دائرة بعبك الهرمل: حسين صلح – بكر الحجيري
دائرة طرابلس المنية الضنية: محمد كبارة – سمير الجسر – ديما جمالي – نعمة محفوض – ليلى شحود – شادي نشابة – وليد صوالحي – جورج بكاسيني – قاسم عبد العزيز – سامي فتفت – عثمان علم الدين
دائرة عكار: طارق المرعبي – محمد سليمان – وليد البعريني – هادي حبيش – خضر حبيب – جان موسى
دائرة بيروت الثانية: تمام سلام – نهاد المشنوق – رلى الطبش جارودي – غازي يوسف – ربيع حسونة – باسم الشاب – نزيه نجم – زاهر وليد عيدو – سعد الحريري
Powered By Future Television s.a.l