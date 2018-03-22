أسد يلتهم عاملا بحديقة حيوان بعدما نسي اقفال القفص

توفي العامل في حديقة الحيوانات، غوستافو سيرانو كاراباخمن، من مدينة تولانسينغو المكسيكية بحادثة مؤلمة، بعد أن قرر تنظيف قفص أحد الأسود.

وفي التفاصيل، نسي العامل (28 عاما) عقب انتهائه من تنظيف القفص، إغلاقه بإحكام، فانقض عليه الأسد وأصابه بجروح في رقبته، توفي على إثرها.

وأعلن المتحدث باسم بلدية المدينة، روميرو فرنانديز بيريز أن الأسد المدعى “كيمبو” (22 عاما) لن يخضع للقتل الرحيم. مع ذلك، ستتخذ سلطات المدينة تدابير خاصة لرفع تأمين المواطنين عند التواصل مع الحيوانات البرية، فيما سيتم تعويض عائلة العامل الراحل.

وقال روميرو إن حديقة الحيوان شهدت مؤخرا اتخاذ خطوات بغية تشديد احتياطيات الأمان، حيث تم ترميم قفص للأسود وبناء سياج جديد.