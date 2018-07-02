أستراليا تحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

حظرت ولايتان أستراليتان استخدام أكياس التسوق البلاستيكية خفيفة الوزن التي تستخدم لمرة واحدة اعتباراً من أمس (الأحد)، مع تهديد بتغريم المخالفين آلاف الدولارات.

ويَسري الحظر المفروض من قبل الولايتين (كوينزلاند وغرب أستراليا) على جميع الولايات والمقاطعات في البلاد، باستثناء نيو ساوث ويلز.

وبموجب الحظر، فلم يعد بإمكان تجار التجزئة توفير أكياس تسوق بلاستيكية خفيفة الوزن تستخدم مرة واحدة أقل من 35 ميكرون أو 035.0 ملليمتر في السُّمك -أي أقل سُمكاً من شعرة الإنسان التي تتراوح بين 60 و120 ميكرون. وذكرت حكومة كوينزلاند أنها ستغرّم أي متجر يستخدم هذه الأكياس البلاستيكية ما يصل إلى 6300 دولار أسترالي (4600 دولار أميركي).

وقامت شركة «كولز»، ثاني أكبر سلسلة متاجر في أستراليا، بالتخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة اعتباراً من أمس (الأحد)، كما فعلت متاجر التجزئة الكبرى (آي جي إيه).

واعتاد الأستراليون على استخدام الأكياس البلاستيكية بمعدل مذهل. ووفقاً لجماعة «كلين أب أستراليا» البيئية، يرمي الأستراليون نحو 7150 كيساً من البلاستيك في الدقيقة الواحدة. وكانت ولاية كوينزلاند توزّع مليار كيس تسوق سنوياً، وفقاً لتقديرات الحكومة. وتقول تيري آن جونسون، المديرة العامة لمنظمة «كلين أب أستراليا»، إن الحظر سيكون له «تأثير كبير». وقالت لوكالة الأنباء الألمانية: «يتم بيع نحو 5 مليارات كيس من البلاستيك كل عام من قبل تجار التجزئة الأستراليين. وهذا سيقلّ بشكل كبير».

المصدر: الشرق الأوسط