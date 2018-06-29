أزمة نفايات بعد إقفال معمل صيدا بإشكال تسبب به أسامة سعد وأنصاره

تطورت الزيارة الميدانية التي دعت اليها الهيئة المتابعة لقضايا البيئة في صيدا لمحيط معمل معالجة النفايات، احتجاجا على ادائه، الى محاولة لاقتحامه بواسطة جرافة، وفي مقدمة المحتجين النائب اسامة سعد.

وعجزت القوى الامنية عن منع المحتجين، لتسود بعدها حالة من الهرج والمرج بين مناصري التنظيم وبين بعض موظفي المعمل، فتلاسن وتراشق واشكالات ادت الى وقوع اصابات في صفوف الطرفين.

وأعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي أنّ ادارة شركة “IBC” المشغلة لمعمل النفايات ابلغته باقفال ابوابه وانه لن يستقبل نفايات صيدا واتحاد بلديات صيدا والزهراني وبيروت احتجاجا على اقتحام المعمل.

ومع كل هذه التطورات تكون صيدا التي تخلصت من ازمة النفايات بجهود بلديتها امام احتمال عودة هذه النفايات الى شوارعها.