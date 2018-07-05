أزمة مدارس جمعية المقاصد في طريقها إلى الحل بعد تدخل الرئيس الحريري

أزمة مدارس جمعية المقاصد في طريقها إلى الحل، فبعد ان بانت فصولها الى العلن مع قرار إقفال كلية خديجة الكبرى في عائشة بكار، وفصل طاقمهما التعليمي والإداري، شهدت إنفراجة مع تدخل الرئيس سعد الحريري الذي أجرى إتصالاً بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أبلغه فيه أنه أعطى توجيهاته لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن الخليل، لدفع مستحقات الجمعية لدى الوزارة، كما أبلغه انه سيتم دفع خمسة مليارات ليرة لبنانية بصورة مستعجلة لتخفيف المعاناة التي تعيشها المقاصد، مؤكداً أنه يقف دائماً الى جانب المقاصد للنهوض بها.

المفتي دريان الذي شكرالرئيس الحريري على إهتمامه بجمعية المقاصد أم الجمعيات في لبنان، كان قد تابع على مدى ساعات طويلة الازمة، فالتقى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة والنائبان نزيه نجم وفؤاد مخزومي ورئيس جمعية المقاصد فيصل سنو، وعقب الاجتماع خرج حمادة معلنا أنّ قضية المقاصد وكل المدارس الخاصة في لبنان ستكون شغلنا الشاغل.

وكان قرار الإقفال قد دفع بالاساتذة والطلاب والاهالي الى تنظيم وقفة احتجاجية امام مبنى المدرسة، رفضا للقرار، والتوجه للقاء المفتي لنقل شكواهم.

الأزمة المالية أدت الى حسم المعاشات والتأخر في دفع الرواتب وصرف عدد من الاساتذة قبل ان ينالوا تعويضاتهم.