أزمة في خط دفاع الإنتر قبل مواجهتي ميلان ولاتسيو

أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي أن مدافعه البرازيلي جواو ميراندا، يعاني من إصابة في الرباط الجانبي لقدمه اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة ساسولو أمس، والتي إنتهت بخسارة النيراتزوي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء .
وأعلن النادي أيضاً إصابة المدافع الإيطالي دانيلو دامبروزيو هو الآخر يعاني من إصابة تعرض لها خلال مواجهة ساسولو، وبالتالي فإن الثنائي سيغيب عن مواجهة ميلان في ديربي المادونينا يوم الأربعاء المقبل، في إطار الدور ربع نهائي من بطولة كأس إيطاليا، ومشاركتهما أمام لاتسيو في الدوري يوم السبت المقبل في موضع الشك كذلك
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