أزمة في خط دفاع الإنتر قبل مواجهتي ميلان ولاتسيو

أعلن نادي ​إنتر ميلانو​ الإيطالي أن مدافعه البرازيلي ​جواو ميراندا​، يعاني من إصابة في الرباط الجانبي لقدمه اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة ​ساسولو​ أمس، والتي إنتهت بخسارة ​النيراتزوي​ بنتيجة هدفين مقابل لاشيء .

وأعلن النادي أيضاً إصابة المدافع الإيطالي ​دانيلو دامبروزيو​ هو الآخر يعاني من إصابة تعرض لها خلال مواجهة ساسولو، وبالتالي فإن الثنائي سيغيب عن مواجهة ميلان في ​ديربي المادونينا​ يوم الأربعاء المقبل، في إطار الدور ربع نهائي من بطولة ​كأس إيطاليا​، ومشاركتهما أمام ​لاتسيو​ في الدوري يوم السبت المقبل في موضع الشك كذلك