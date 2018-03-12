أزمة بريطانية- روسية تثيرها قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج

أعلنت بريطانيا رسميا، أنه من المرجح أن تكون روسيا وراء تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في كلمة لها أمام البرلمان البريطاني الإثنين، إن تسميم العميل الروسي السابق بمثابة “عمل عسكري على الأراضي البريطانية”، مؤكدة أنه تعرض لتسميم بنوع من غاز الأعصاب تنتجه روسيا. وأضافت أنه في حال كانت موسكو وراء الاعتداء، فإن بريطانيا ستعتبر ذلك استخداما غير قانوني للقوة من الجانب الروسي.

وأعلنت لندن استدعاء السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، على خلفية الحادثة لتوضيح الكيفية التي تم بها إحضار غاز أعصاب روسي إلى سالزبيري، المدينة التي سقط فيها سكريبال وابنته مغشياً عليهما، ممهلة بلاده حتى نهاية الثلاثاء لتفسر القضية.

في المقابل، رفضت موسكو تصريحات ماي، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات أن “هذه مهزلة في البرلمان البريطاني”، مضيفة أن تصريح ماي هو جزء من “معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز”.

كذلك، قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف إن الجاسوس السابق عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وتم تسميمه على أرض بريطانية، وبالتالي “ليس للواقعة علاقة بروسيا، ناهيك عن القيادة الروسية”، مشيراً إلى أن الكرملين لم يسمع عن أي بيانات رسمية بشأن التورط الروسي.

ويرقد العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) في المستشفى في حالة حرجة منذ يوم الأحد، عندما عثر عليهما فاقدي الوعي على أريكة في سالزبري في جنوب إنجلترا.

وكان سكريبال كشف عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية قبل القبض عليه في موسكو في عام 2004. وصدر ضده حكم بالسجن 13 عاما في عام 2006، ثم حصل على حق اللجوء في بريطانيا في عام 2010، بعد مبادلته بجواسيس روس.