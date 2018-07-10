أزمة المقاصد والحلول المرتقبة القضية الأبرز في لقاءات دار الفتوى

التطورات المحلية والأزمة التي تمر بها جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية مواضيع بحثها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار الذي اشار الى ان الرئيس الحريري اطلق جولة جديدة من المشاورات على الصعيد الحكومي تستوجب وقف التصعيد الكلامي وتحريك الحوار من أجل تأليف الحكومة.

الحجار تطرق ايضاً الى أزمة جمعية المقاصد, والمفتي دريان التقى ايضاً عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد القرعاوي وكان بحث في التطورات السياسية والإجتماعية لاسيما ما يتعلق بقرار إقفال عدد من مدارس المقاصد.

كما استقبل المفتي دريان رئيس تيار القرار اللبناني النائب السابق طلال المرعبي يرافقه نجله النائب طارق المرعبي.

كذلك زار دار الفتوى النائب السابق محمد قباني مترئساً وفداً من لجنة التعليم الإسلامية لمحلتي عين المريسة وميناء الحصن وسلم المفتي دريان تبرعاً لجمعية المقاصد.

ومن زوار دار الفتوى النائب السابق مصطفى هاشم ورئيس مجلس أمناء المركز الثقافي الإسلامي النائب السابق عمر مسيكة.