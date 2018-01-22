بين عين التينة والسراي.. أبو فاعور يحمل أزمة المرسوم والحفاظ على الطائف

أزمة المرسوم والمبادرات المطروحة، بالإضافة الى أهمية الحفاظ على روحية اتفاق الطائف مواضيع بحثها في عين التينة رئيس مجلس النواب نبيه بري مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور موفدا من النائب وليد جنبلاط.

أبو فاعور ناشد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استكمال مبادرته للخروج من الأزمة الراهنة.

وقال: “لرئيس الحريري بذل في الايام القليلة الماضية جهدا بالاستناد الى المبادرة التي قدمها دولة الرئيس بري، ولكن ما استطيع قوله انها فرملت بلحظة معينة، ولا نعتقد ان هناك مصلحة في هذا الامر. نأمل من الرئيس الحريري ان يستكمل ما كان قد بدأه، وبالتالي نطوي هذه الصفحة ليس فقط في النقاش حول مرسوم الاقدمية بل حول الطائف”.

السراي

طروحات جنبلاط نقلها أبو فاعور ايضاً الى السراي الحكومي حيث التقى الرئيس سعد الحريري، مؤكدا ضرورة إحترام الدستور واتفاق الطائف.

ومن السراي قال أبو فاعور أنه “حتى اللحظة، يبذل الرئيس الحريري جهودا مكثفة في هذا الأمر للتوصل إلى نتيجة. وواقع الأمر أنه، إلى حد ما، إذا توافرات النية السياسية لإيجاد علاج فإنه يمكن إيجاد الأفكار الخلاقة التي تخرجنا من هذا المأزق، ولكن أي أفكار خلاقة يجب أن تكون من ضمن الدستور واحترام المؤسسات والطائف، لأننا لا نريد أن يقودنا النقاش حول هذا المرسوم إلى استطرادات لا نحبذ أن نخوض فيها أو نشكك فيها أو نقتنع بها، فربما هناك محاولة لتجويف الطائف أو الخروج عليه”.

وقال أبو فاعور أنّنا “لا نتّهم الرئيس عون بتجويف الطائف، لكن نتمنّى أن يؤخذ بالإعتبار وبجدية أكبر”.