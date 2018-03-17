أزمة الجاسوس الروسي: روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن مجلس الأمن القومي سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث التصعيد الأخير بين لندن وموسكو، في حين تعتزم روسيا طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا مع استمرار التوتر بين البلدين بشأن قضية الجاسوس السابق سيرغي سكريبال.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها قررت تُمهل الدبلوماسيين البريطانيين أسبوعا للمغادرة.

واستدعت الوزارة السفير البريطاني لدى موسكو قبيل الإعلان عن قرار طرد الدبلوماسيين البريطانيين.

وجاءت هذه الخطوة عقب قرار بريطانيا طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

وتوجه الحكومة البريطانية أصابع الاتهام إلى موسكو في محاولة اغتيال سكريبال.

وفجر تعرض سكريبال وابنته للتسمم، في مدينة سالزبري البريطانية، نزاعا دبلوماسيا بين البلدين، فاتهمت بريطانيا روسيا بالضلوع في عملية التسميم، وقالت إنه تم باستخدام غاز الأعصاب “نوفيتشوك”، الذي صنعه الاتحاد السوفيتي سابقا.

ولا يزال الجاسوس الروسي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) يرقدان في المستشفى في حالة حرجة منذ الرابع من آذار الجاري بعد العثور عليهما فاقدي الوعي.