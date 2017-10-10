أزمة الأقساط المدرسية تعود إلى الواجهة.. اليكم التفاصيل

أقرت سلسلة الرتب والرواتب، وأقر بعدها القانون الضرائبي .. ليدخل اللبنانيون مجددا في كابوس الأقساط المدرسية.

ففي حين اعلنت لجان الأهل موقفها الثابت بعدم الموافقة على زيادة الأقساط ورفض التوقيع على الموازنات التي تتضمنها، أكد الأمين العام لاتحاد المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار أن هذا الموضوع لم يحسم بعد.

وأشار عازار إلى ان وزير التربية مروان حمادة وعد بإطلاق دعوة جديدة للحوار مع جميع الأطراف المعنيين.

وزارة التربية بدورها تجهد لحل هذه المعضلة عبر تقريب وجهات النظر.

وفي ما يتعلق بالموازنات المدرسية، فالحكم فيها مصلحة التعليم الخاص.

ومع تأكيد جميع الأطراف المعنيين أن مصلحة التلميذ تبقى الأولى بالنسبة إليهم، إلا أن التلميذ نفسه هو الضحية الدائمة في كل التحركات المطلبية.

تقرير: ناهد يوسف.