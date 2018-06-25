أردوغان يُعلن فوزه.. والمعارضة تشكّك

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ساعة متقدمة مساء فوزه بولاية رئاسية جديدة في البلاد، إلا أن حزب المعارضة الرئيسي قال إن الانتخابات تتجه لجولة ثانية حسب البيانات التي جمعها.

فقد أعلن الرئيس التركي فوزه بولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات مع سلطات أوسع بكثير. وأكد أيضاً أنّ التحالف الذي يقوده حزبه نال الغالبية البرلمانية، وقال في خطاب له في اسطنبول «النتائج غير الرسمية للانتخابات واضحة. وفقاً لها.. لقد عهدت أمتنا إليّ بمسؤولية رئاسة الجمهورية».

وبدأ أنصار أردوغان بالتعبير عن فرحهم بالتلويح بالأعلام التركية في الشوارع حتى قبل إعلان النتائج.

وفي أول تصريح له عقب انتخابه مجدداً رئيساً للبلاد خلال مؤتمر صحافي تابع قائلاً: «مع نسبة مشاركة قاربت 90 في المئة، أعطت تركيا العالم درساً في الديموقراطية». وأضاف «أن جميع الطاقات ستستنفر للصعود بتركيا إلى مصاف الدول العشرة الأكبر في العالم»، وتابع «لن نرتاح حتى نحقق هذا الهدف»، متعهداً بتعزيز الديموقراطية والازدهار في البلاد.

وأوضح أردوغان أن الشعب جدّد تكليفه بمهام الرئاسة بموجب الانتخابات التي جرت، وحمل «تحالف الشعب» (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) مسؤولية كبيرة بمنحه الأغلبية البرلمانية. ولفت إلى أن «سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت يعبّران عن قوة الديموقراطية التركية».

ولكن حث محرم إنجه، المنافس الرئيسي لأردوغان على الرئاسة ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، مراقبي الانتخابات على البقاء في مراكز الاقتراع للحيلولة دون أي تزوير محتمل للانتخابات مع ظهور النتائج النهائية من المدن الكبرى التي عادة ما يُسجل فيها حزبه أداء قوياً.

وقالت محطات تلفزيونية إنه بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة، حصل أردوغان على 53 بالمئة ليتقدم بفارق مريح على إنجه الذي حاز على 31 بالمئة.

وفي سباق الانتخابات البرلمانية، ذكرت القنوات التلفزيونية أن حزب العدالة والتنمية حصل على 43 بالمئة في حين حصل حليفه حزب الحركة القومية على 11 بالمئة، وذلك بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.

وفي معسكر المعارضة، حصل حزب الشعب الجمهوري على 23 بالمئة بينما حاز حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد على 11 بالمئة، ليتجاوز الحد المطلوب لدخوله البرلمان.

وأثارت المعارضة الشكوك في دقة ومصداقية الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، وهي الجهة الوحيدة التي تنشر الأرقام الرسمية للانتخابات.

وقالت أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية إنها نشرت نحو نصف مليون مراقب في مراكز الاقتراع لمنع التلاعب بالأصوات. وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات ومزاعم التلاعب في استفتاء جرى العام الماضي تُثير مخاوف بشأن نزاهة هذه الانتخابات.

وقال أردوغان إنه لا توجد أي مخالفات خطيرة في عملية التصويت.

وذكر التلفزيون الرسمي أن نسبة الإقبال على مستوى البلاد مرتفعة، إذ بلغت نحو 87 بالمئة في كلا السباقين الانتخابيين.

وفي وقت سابق قال أردوغان للصحافيين في أحد مراكز الاقتراع «تركيا تقود ثورة ديموقراطية»، مضيفاً أن النظام الرئاسي يجعل تركيا تضع معايير جديدة وتسمو «فوق مستوى الحضارات المعاصرة».

وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، ارتفعت الليرة التركية قليلاً أمام الدولار بدعم من احتمال تعزز الاستقرار السياسي في البلاد.

وبدأت التهاني تتوالي على الرئيس التركي من عدد من الزعماء العالم بمناسبة نتائج الانتخابات التي تُظهر نجاحه بفترة جديدة بعد فرز غالبية الأصوات. وجاء ذلك في اتصالات هاتفية وبرقيات تهنئة.

وجاءت التهاني من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الصومالي محمد فورماجو، والرئيس الباكستاني ممنون حسين والرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش، والرئيس المقدوني جورجي إيفانوف. ووردت تهانٍ أخرى من عدد من مسؤولي الدول.