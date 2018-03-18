أردوغان يعلن السيطرة على عفرين ورفع العلم التركي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات المدعومة من تركيا “سيطرت بشكل كامل” على مركز مدينة عفرين شمالي سوريا التي كانت تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أردوغان إن “وحدات الجيش السوري الحر سيطرت على مركز عفرين هذا الصباح”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، أعلن في وقت سابق صباح الأحد أن “القوات التركية وحلفاءها سيطروا على عدة مناطق في عفرين”.

وقال متحدث باسم الجيش السوري الحر المعارض الذي يقاتل إلى جانب القوات التركية إن “الأكراد انسحبوا من مدينة عفرين، بينما دخل الجيش السوري الحر إلى المدينة من الجهتين الشرقية والغربية”.

وأوضح المتحدث أن الفصائل المتحالفة مع أنقرة سيطرت على حيي “الأشرفية والجميلية”.

وكان عشرات الآلاف من المدنيين فروا من المدينة خلال الأيام الماضية بعد تقدم القوات التركية والفصائل المتحالفة معها لدخولها.

وقالت جماعة مراقبة سورية إن 280 مدنيا قد قتلوا في العملية التركية، الأمر الذي تنفيه أنقرة.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني الماضي عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “غصن الزيتون”، لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من عفرين.

وتقول الحكومة التركية إن هذه الميليشيا تنتمي لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي يقاتل من أجل استقلال الأكراد في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود، وتعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وتنكر الوحدات الكردية أي صلة بحزب العمال الكردستاني، وهو ما تؤكده الولايات المتحدة، التي تمد الفصائل الكردية والمقاتلين العرب الموالين لها بالسلاح والغطاء الجوي، في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.