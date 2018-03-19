أردوغان يتوعد الوحدات الكردية وواشنطن قلقة

بعد التحذيرات التي اطلقتها “قوات سوريا الديموقراطية” ضد تركيا في اعقاب سيطرتها على عفرين، سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات التركية والجيش الحر في انفجار عنيف نجم عن عبوة ناسفة، زرعتها الوحدات الكردية قبل انسحابها من عفرين.

وبعد الانباء عن حصول سرقات واعتداءات على سكان عفرين، طالبت هيئة الأركان العامة للجيش السوري الحر، الفصائل المشاركة في عملية “غصن الزيتون” بتأمين الحماية اللازمة للمدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم، والحفاظ على المنشآت والدوائر والممتلكات العامة وعدم العبث بها، مؤكدة أنّه ستتم محاسبة كل من تورط في عمليات السرقة التي أعقبت السيطرة على مركز مدينة عفرين مؤخراً.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ قواته “لن تتوقف عند عفرين، في شمال سوريا، بل “ستكمل عملياتها لطرد المسلحين الأكراد على طول الحدود مع بلاده”.

وقال أردوغان إنّ العمليات تستمر حتى “تطهير منبج والقامشلي وعين العرب ورأس العين من الإرهابيين تماما”، مطالبا الحكومة العراقية “تطهير شمال العراق من المسلحين الأكراد، منعا لدخول قواته الى هناك إذا لزم الأمر”.

في المقابل، عبرت حكومة إقليم كردستان عن حزنها العميق للأحداث التي حصلت في المدينة، وأعلنت السليمانية وحلبجة في إقليم كردستان الحداد لثلاثة أيام، كما أعلنت السليمانية إلغاء الاحتفالات بأعياد “نوروز”.

وعبرت الخارجية الاميركية عن قلقها من التقارير الواردة من عفرين، مرجحة ان يكون سكان المدينة اجبروا على مغادرتها “تحت تهديد القوات التركية”، ودعت الخارجية تركيا وروسيا والنظام السوري بالسماح للمنظمات الإنسانية للدخول إلى مناطق سيطرتها.