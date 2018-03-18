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أردوغان يؤكد السيطرة الكاملة على وسط مدينة عفرين
أردوغان يؤكد السيطرة الكاملة على وسط مدينة عفرين
فى:
18 مارس 2018, 10:05
فى:
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أردوغان يؤكد السيطرة الكاملة على وسط مدينة عفرين
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