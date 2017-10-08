قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن تركيا تنفذ اتفاقاً تم التوصل إليه مع روسيا وإيران للحد من العنف في محافظة إدلب بشمال سوريا بالتعاون مع مقاتلي الجيش السوري الحر.

وأضاف “إننا ننفذ الآن قرارات أستانا في إدلب” مشيراً إلى اتفاق أُعلن الشهر الماضي في أستانا عاصمة كازاخستان.

وقال إنه إذا لم تتحرك تركيا “ستسقط القنابل على مدننا”.

وأردف قائلاً لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال اجتماع في إقليم أفيون بغرب تركيا: “جهودنا في إدلب مستمرة بالتعاون مع الجيش السوري الحر دون مشكلات في الوقت الحالي”.