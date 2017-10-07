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أردوغان: روسيا ستدعم عملية إدلب جوا وجنودنا من داخل الحدود التركية
أردوغان: روسيا ستدعم عملية إدلب جوا وجنودنا من داخل الحدود التركية
فى:
7 أكتوبر 2017, 11:12
فى:
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