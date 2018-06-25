أردوغان بعد الفوز بولاية جديدة: سنواصل التقدم في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطاب الفوز في الانتخابات، اليوم الاثنين، إن تركيا ستواصل “تحرير الأراضي السورية” حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان.

وقال لأنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت، أمس الأحد، إن تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسما ضد المنظمات الإرهابية.

وقبل ساعات، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أن أردوغان فاز بأكثر من نصف الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد بعد فرز 97.2 في المئة من الأصوات.

وفي كلمة بمقر اللجنة في أنقرة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال سعدي جوفن أيضا، إن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد تجاوز النصاب المطلوب لدخول البرلمان وهو عشرة بالمئة.

وكان الرئيس التركي أعلن، أمس، فوزه بولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات مع سلطات أوسع بكثير. وأكد أيضاً أنّ التحالف الذي يقوده حزبه نال الغالبية البرلمانية، وقال في خطاب له في اسطنبول “النتائج غير الرسمية للانتخابات واضحة. وفقاً لها.. لقد عهدت أمتنا إليّ بمسؤولية رئاسة الجمهورية”.

وأثارت المعارضة الشكوك في دقة ومصداقية الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، وهي الجهة الوحيدة التي تنشر الأرقام الرسمية للانتخابات.

وقالت أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية إنها نشرت نحو نصف مليون مراقب في مراكز الاقتراع لمنع التلاعب بالأصوات. وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات ومزاعم التلاعب في استفتاء جرى العام الماضي تُثير مخاوف بشأن نزاهة هذه الانتخابات.

وقال أردوغان إنه لا توجد أي مخالفات خطيرة في عملية التصويت.